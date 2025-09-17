Финал фестиваля иллюзионного искусства пройдет в Красногорске 21 сентября

На набережной микрорайона Павшинская пойма в Красногорске 21 сентября состоится гала-концерт фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». На сцену выйдут 23 артиста, которые прошли отбор.

Иллюзионисты будут бороться за главный приз — возможность стать частью шоу знаменитых братьев Сафроновых. Они выступают не только художественными руководителями фестиваля, но и членами жюри.

Зрителям покажут фокусы с молниями, научные эксперименты, а также театрализованное представление. На сцену выйдут известные иллюзионисты из России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Индии и других стран.

На площадке фестиваля проведут мастер-классы по освоению техники фокусов, установят арт-объекты и предложат познакомиться с «магическими» персонажами.

Перед гостями выступят и братья Сафроновы, которые впервые продемонстрируют уникальный трюк.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятие начнется в полдень.

Дополнительная информация доступна на сайте магивпарках.рф и в группе в социальной сети «ВКонтакте».