Финал фестиваля иллюзионного искусства пройдет в Красногорске 21 сентября
На набережной микрорайона Павшинская пойма в Красногорске 21 сентября состоится гала-концерт фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». На сцену выйдут 23 артиста, которые прошли отбор.
Иллюзионисты будут бороться за главный приз — возможность стать частью шоу знаменитых братьев Сафроновых. Они выступают не только художественными руководителями фестиваля, но и членами жюри.
Зрителям покажут фокусы с молниями, научные эксперименты, а также театрализованное представление. На сцену выйдут известные иллюзионисты из России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Индии и других стран.
На площадке фестиваля проведут мастер-классы по освоению техники фокусов, установят арт-объекты и предложат познакомиться с «магическими» персонажами.
Перед гостями выступят и братья Сафроновы, которые впервые продемонстрируют уникальный трюк.
Вход на фестиваль свободный. Мероприятие начнется в полдень.
Дополнительная информация доступна на сайте магивпарках.рф и в группе в социальной сети «ВКонтакте».