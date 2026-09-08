Финал фестиваля иллюзионистов «Маги в парках» пройдет в Коломне 12 сентября

В Коломне 12 сентября состоится гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Событие развернется на главной сцене парка Мира. Номера представят 40 финалистов — как начинающие фокусники, так и профессионалы из Подмосковья и других регионов России.

Победитель получит уникальную возможность выступить в шоу-программе братьев Сафроновых. География проекта в текущем сезоне значительно расширилась: заявки поступили от артистов из Санкт-Петербурга, Перми, Луганска, Краснодарского края и Севастополя.

Примечательно, что среди финалистов оказался действующий участник специальной военной операции из Севастополя, прибывший специально для участия в концерте.

Оценивать мастерство иллюзионистов будут Сергей, Андрей и Илья Сафроновы — известные актеры и телеведущие.