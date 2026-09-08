Финал фестиваля иллюзионистов «Маги в парках» пройдет в Коломне 12 сентября
В Коломне 12 сентября состоится гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Событие развернется на главной сцене парка Мира. Номера представят 40 финалистов — как начинающие фокусники, так и профессионалы из Подмосковья и других регионов России.
Победитель получит уникальную возможность выступить в шоу-программе братьев Сафроновых. География проекта в текущем сезоне значительно расширилась: заявки поступили от артистов из Санкт-Петербурга, Перми, Луганска, Краснодарского края и Севастополя.
Примечательно, что среди финалистов оказался действующий участник специальной военной операции из Севастополя, прибывший специально для участия в концерте.
Оценивать мастерство иллюзионистов будут Сергей, Андрей и Илья Сафроновы — известные актеры и телеведущие.
Особое место в программе этого года заняли семейные команды, для которых наш проект стал возможностью вместе выйти на сцену и создать волшебные воспоминания. Гала-концерт в Коломне — точка притяжения для лучших участников. Здесь каждый финалист получит шанс превратить свой самый сильный номер в новую ступень творческого пути.
Ксения Васильева
директор «МосОблПарка»
Развлекательная программа не ограничится сценической площадкой. На территории парка гостей будут встречать уличные фокусники, вовлекая зрителей в мир иллюзий.
В афишу также вошли театрализованное представление «Механик Шоу» и выступления коллективов из России, Японии, Южной Кореи, Белоруссии и Казахстана.
Посетителей ожидают разнообразные трюки, мастер-классы по основам иллюзионного мастерства, общение с тематическими персонажами и арт-объекты. Главным событием вечера станет авторская программа братьев Сафроновых.
Начало мероприятия запланировано на 12:00, основная часть гала-концерта продлится с 16:00 до 22:00. Вход свободный.
Дополнительная информация доступна на сайте магивпарках.рф, а также в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».