Финал фестиваля «Город танцует в парках» собрал в Реутове 20 тысяч зрителей

Третий Московский областной фестиваль «Город танцует в парках» завершился в регионе. Финальный концерт прошел в Реутове.

Церемония закрытия собрала свыше 20 тысяч зрителей.

«Нам удалось создать профессиональное сообщество танцоров Московской области, открыть для участников фестиваля путь в большой мир танца и познакомить зрителей с талантливыми танцорами из Подмосковья, а в этом году, и из разных уголков России», — подчеркнула директор «МосОблПарка» Ксения Васильева.

Перед зрителями выступили 64 финалиста.

Победителями федерального уровня стали Алиса Матвеева из Твери в номинации «Сольный исполнитель» и столичный коллектив Free Dance Family в номинации «Танцевальный коллектив».

Лучшими на областном этапе признали Аделину Вердиян из Люберец и коллектив Grizly из Коломны.

Жюри присудило и специальные награды. Амалия Латыпова из Балашихи отправится на фестиваль современного русского танца «Проба №». София Ткачева из Волгограда получит стажировку в академии Varnava Dance Co.

Руководителя коллектива Voltage из Луховиц Георгия Гогичаева пригласили на фестиваль Север Dance Forever, а студия «Сильфида» из Серпухова выступит в международном Доме музыки 29 ноября на концерте «КЕД».

В составе судейской коллегии работали художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин, хореографы Александр Могилев, Катя Решетникова и Владимир Варнава. Ведущими вечера выступили Юлия Костюшкина и Михаил Башкатов.

Праздник украсили выступления известных артистов, в том числе участников проектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Напомним, отборочные туры фестиваля прошли с 17 мая по 29 июня в 31 парке Подмосковья. В общей сложности за сезон на сцену вышли свыше 3,5 тысячи исполнителей.

Подробности проекта доступны на сайте городтанцует.рф и в официальной группе «ВКонтакте».