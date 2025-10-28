Финал фестиваля дружбы народов «Все флаги в гости к нам» пройдет в Одинцове

Более 25 победителей и финалистов фестиваля дружбы народов «Все флаги в гости к нам» соберутся в культурном спортивно-досуговом центре в селе Ершово 7 ноября. Участие в выступлении примут ребята из детских садов и школ округа из Голицына, Звенигорода, Барвихи, Одинцова, села Жаворонки и Кубинки.

Для конкурса подготовлены творческие номера и презентации о народах, которые населяют Россию — выступающие расскажут о культуре и быте татар, чувашей, русских, коренного малочисленного народа — хантов.

Первый этап фестиваля дружбы народов проходил на площадках школ и детских садов. Дети изучали историю и традиции одного из народов России, а после — в актовых залах шли конкурс-смотр. Жюри определило лучших. Именно они представят свои школы и детские сады на гала-концерте в Ершове.

Фестиваль дружбы народов «Все флаги в гости к нам» приурочен ко Дню народного единства. Гала-концерт фестиваля начнется 7 ноября в 12:00.