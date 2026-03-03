Финал Единой школьной лиги по волейболу прошел в Чехове
2 марта в округе стартовали финальные игры Чеховской школьной лиги. Соревнования будут проходить на протяжении месяца, чтобы определить команды, которые отправятся на региональный этап.
В финале по волейболу встретились юноши из гимназии № 7 и средней школы № 10. За третье место боролись первая и восьмая школы. Победителем стала команда десятой школы. Ребята представят округ на региональном этапе Единой школьной лиги. Третье место заняла команда средней школы № 1. Серебряную награду выиграли спортсмены из гимназии № 7. Лучшими игроками матчей стали: Александр Винаков из седьмой гимназии, Валерий Запорожский из десятой, Артемий Дурнеску из восьмой и Максим Грачев из первой школ.
«Поздравляю всех ребят, тренеров и директоров школ с достойными результатами! Верим в победителей и желаем им удачи в предстоящих турнирах!», — поздравил победителей глава Чехова Михаил Собакин.
Соревнования «Чеховской школьной лиги» будут проходить на протяжении всего месяца. Там определятся победители, которые будут состязаться с командами из других муниципалитетов. Уже известно, что Чехов попал во второй дивизион.
«Спорт занимает особое место в жизни нашего округа, и мы рады, что в этом году мы смогли стать частью значимого спортивного проекта, инициированного нашим губернатором Андреем Воробьевым. На протяжении всего сезона команды-финалисты демонстрировали прекрасную подготовку и яркие игры. Участие в Школьной лиге стало для ребят не только испытанием физических и тактических навыков, но и уникальной возможностью проявить свои личные качества, силу характера и волю к победе. Выход в финал — это уже значительное достижение, которым можно и нужно гордиться», — отметил Михаил Собакин.