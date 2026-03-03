Финал Единой школьной лиги по волейболу прошел в Чехове

2 марта в округе стартовали финальные игры Чеховской школьной лиги. Соревнования будут проходить на протяжении месяца, чтобы определить команды, которые отправятся на региональный этап.

В финале по волейболу встретились юноши из гимназии № 7 и средней школы № 10. За третье место боролись первая и восьмая школы. Победителем стала команда десятой школы. Ребята представят округ на региональном этапе Единой школьной лиги. Третье место заняла команда средней школы № 1. Серебряную награду выиграли спортсмены из гимназии № 7. Лучшими игроками матчей стали: Александр Винаков из седьмой гимназии, Валерий Запорожский из десятой, Артемий Дурнеску из восьмой и Максим Грачев из первой школ.

«Поздравляю всех ребят, тренеров и директоров школ с достойными результатами! Верим в победителей и желаем им удачи в предстоящих турнирах!», — поздравил победителей глава Чехова Михаил Собакин.