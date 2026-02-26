Сегодня 10:32 Финал Единой школьной лиги по шахматам прошел в Дубне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Финальные соревнования городского этапа Единой школьной лиги по шахматам собрали шесть сильнейших команд наукограда. По итогам определили победителей, которые будут представлять Дубну на региональном этапе ЕШЛ.

За развязкой сражений на черно-белом поле с интересом следили и учащиеся, и преподаватели. «Турнир интересный, формат интересный. Многие шахматисты, которые когда-то занимались, а потом бросили, сейчас с удовольствием возвращаются и играют за свои школы, за свои команды», — отметил тренер-преподаватель спортивной школы «Дубна» Олег Евдокимов.

В прошлом году команда физико-математического лицея имени Кадышевского стала одной из сильнейших по шахматам в регионе. А дубненец Григорий Фирсов был признан лучшим игроком финального турнира. В этом году его команда снова победила на городском этапе и будет участвовать в региональных соревнованиях.

Областные игры Школьной лиги начнутся в апреле. Турнир в рамках северного дивизиона впервые пройдет в Дубне.