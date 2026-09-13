Финал Дворовой лиги прошел в Балашихе

В Балашихе 12 сентября на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный прошел финал Дворовой лиги. Победителем стала команда из микрорайона Балашиха-3.

Сильнейшие дворовые команды боролись за победу в нескольких дисциплинах: футболе, флорболе, стритболе, настольном теннисе и волейболе. Главный приз турнира — реконструкция спортивной площадки в районе победителя.

«Первый сезон „Дворовой лиги“ показал, насколько востребован такой формат у наших жителей. Для жителей важно, чтобы спорт был доступен рядом с домом, чтобы дворовые площадки становились местом для общения, командной игры и новых знакомств. В этом сезоне в турнирах приняли участие более тысячи жителей Балашихи, и мы видим большой интерес к проекту», — отметил глава округа Сергей Юров.

Помимо финальных игр, гостей ждала развлекательная программа: живая музыка, аттракционы, лазертаг, полевая кухня, мастер-классы и аквагрим.

«Дворовая лига» — городской проект, который объединяет балашихинцев вокруг спорта. Лига дает шанс проявить себя не профессиональным спортсменам, а обычным жителям — тем, кто любит спорт и хочет сделать свой двор активнее и дружнее.