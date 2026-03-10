Финал детских лыжных соревнований прошел в Раменском

Ежегодные состязания «Кубок бельчонка Квикли» завершились в горнолыжном клубе в Чулково. Второй заключительный этап собрал более 80 участников из Раменского, Коломны, Черноголовки и Дзержинского.

Организаторы отметили, что для многих этот старт был первым в жизни, потому что в четыре года дети в основном только начинают заниматься горнолыжным видом спорта. Задача у многих — не победить, а просто принять участие и почувствовать соревновательный дух. Ребята стартовали по одному. Оценивались скорость и аккуратность прохождения препятствий.

Тренировки перед выступлением проходили четыре раза в неделю по полтора-два часа, также многие дети оставались на дополнительные занятия.

Тренер спортивного клуба «Горнолыжная академия Чулково» Ксения Новикова рассказала, что летом основное внимание уделяют физической подготовке, направленной на укрепление ног. По ее словам, у спортсменов должны быть крепкие ноги, сильная спина и пресс, благодаря чему зимой дети с легкостью катаются на лыжах.

После церемонии награждения каждому участнику вручили подарок. Тройка победителей получила медали и грамоты, а остальные — памятные сувениры: наклейки с символом гонок и карту горнолыжника.