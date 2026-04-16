«Финал четырех» Кубка АСБ соберет студенческие команды в Раменском

В спортивном комплексе «Борисоглебский» города Раменское 26 апреля пройдут финальные матчи всероссийских соревнований по баскетболу среди студенческих команд — «Финал четырех» Кубка АСБ сезона 2025/2026. Это событие организовано в рамках федеральной программы «Спорт России», как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Финал четырех» Кубка АСБ является вторым по значимости турниром Лиги Белова. В соревнованиях примут участие сильнейшие команды высших дивизионов Ассоциации студенческого баскетбола. Среди девушек за главный трофей турнира поборются «Акулы-ВВГУ», «РЭУ им. Плеханова», МГАФК и «Волки ЛТУ». Среди юношей — КузГТУ, РТУ МИРЭА, МГУ и МГАФК-2.

Программа мероприятий на 26 апреля: — 15:30 — финальный матч и церемония награждения среди женских команд; — 18:30 — финальный матч и церемония награждения среди мужских команд.

Ассоциация студенческого баскетбола — одна из крупнейших студенческих спортивных лиг Евразии, объединяющая более 8000 игроков и 600 команд из 70 регионов России. В сезоне 2025/2026 в мероприятиях АСБ участвуют представители более чем 10 дружественных стран.

