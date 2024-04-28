Финал чемпионата Суперлиги по баскетболу пройдет в Химках | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 16:17 Финал чемпионата Суперлиги по баскетболу пройдет в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На базе Баскетбольного центра городского округа Химки пройдут первые два матча финала за золотые медали чемпионата Fonbet Суперлиги. 5 и 7 мая баскетбольный клуб «Химки» сыграет против команды «Динамо» из Владивостока.

Серия игр продлится до трех побед. Благодаря тому, что команда из Химок заняла первое место в регулярном чемпионате, они получают преимущество домашней арены. Первые два матча серии пройдут в Химках, а третий — во Владивостоке. Если после трех матчей победителя не определят, то четвертая игра состоится на арене «Динамо» 13 мая, а если потребуется, пятая и решающая игра — снова в Баскетбольном центре Химки 17 мая.

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Напомним, что БК «Химки» вышел в финал, победив команду «Зенит-2» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 в серии.

Матчи «Химок» против баскетбольного клуба «Динамо» состоятся 5 мая в 18:00 и 7 мая в 19:00. Вход для зрителей бесплатный.

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