Финал чемпионата России женской хоккейной лиги прошел в Воскресенске

В Воскресенске 14 апреля прошел финал чемпионата России женской хоккейной лиги. По его результатам команда «Торнадо», образованная слиянием клубов из Дмитрова и Воскресенска, стала серебряным призером, уступив «Агидель» из Башкирии.

В торжественной обстановке глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, заместитель премьер-министра правительства и министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов поздравили спортсменок с достижением и вручили награды.

«Женская хоккейная команда „Торнадо“ доказала свой профессионализм, завоевав серебряную медаль чемпионата России среди команд женской хоккейной лиги сезона 2025/2026. Этот успех — результат колоссального труда, несгибаемой силы духа, воли к победе и безграничной любви к хоккею. Девушки сражались до конца, радуя болельщиков красивым и зрелищным хоккеем. Спасибо команде, тренерскому штабу и преданным болельщикам за эмоциональный сезон. Серебро — это не просто отличный результат, а мощный стимул двигаться дальше и вера в новые победы!» — отметил Алексей Малкин.