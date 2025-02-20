Финал чемпионата России по волейболу на снегу пройдет в Подмосковье 22 февраля

Отборочные игры чемпионата России по волейболу на снегу прошли в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. По итогу соревнований в следующий этап вышли 16 команд — восемь мужсикх и восемь женских.

Среди женщин за медали поборются команды «Спартак» из Брянска, «Динамо-Татарстан» из Казани, «Динамо-Водный стадион» из Москвы, «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Локомотив» из Калининградской области, «Корабелка» из Санкт-Петербурга и два состава «Заречья-Одинцово» из Московской области.

В мужской сетке сыграют «Академия» из Москвы, «ПроСнег» из Москвы, «Реутов» из Подмосковья, «Факел Ямал» из Нового Уренгоя, «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Динамо-Водный стадион» из Москвы и «Динамо-Татарстан» из Казани.

Напомним, чемпионат проходит с 19 по 22 февраля, и для Подмосковья это первый раз, когда регион принимает такой турнир. Прямые трансляции матчей можно посмотреть на сайте snow.volley.ru. Мероприятие организовано в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».