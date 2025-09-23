Финал чемпионата Росгвардии по самбо пройдет в Балашихе

26 сентября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в Балашихе пройдет финал чемпионата войск национальной гвардии Российской Федерации по самбо на Кубок Героя России генерал-полковника Анатолия Романова. В соревнованиях примут участие военнослужащие и сотрудники ведомства, представляющие округа, военные институты и кадетские училища Росгвардии.

Почетными гостями турнира станут супруга генерал-полковника Анатолия Романова Лариса Васильевна, чемпионы мира по самбо, а также члены сборной России по этому виду спорта. В церемонии награждения победителей примут участие представители руководства Росгвардии.

Чемпионат посвящен памяти Героя России, генерал-полковника Анатолия Александровича Романова и направлен на развитие спортивных традиций, популяризацию самбо и патриотическое воспитание военнослужащих.