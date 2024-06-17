Финал чемпионата «Профессионалы» стартовал в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

Отборочные соревнования по профессиональному мастерству компетенции «Укладка напольных покрытий» стартовали в Воскресенском колледже.

Шесть студентов из Воскресенска, Новосибирска, Москвы, Набережных Челнов и Краснодарского края посоревнуются за звание лучшего.

«Мы сегодня первый раз проводим итоговый Национальный чемпионат по компетенции „Укладка напольных покрытий“. Очень долго мы к этому шли и много трудились. Надеюсь, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения», — рассказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте