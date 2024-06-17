Финал чемпионата «Профессионалы» стартовал в Воскресенске
Отборочные соревнования по профессиональному мастерству компетенции «Укладка напольных покрытий» стартовали в Воскресенском колледже.
Шесть студентов из Воскресенска, Новосибирска, Москвы, Набережных Челнов и Краснодарского края посоревнуются за звание лучшего.
«Мы сегодня первый раз проводим итоговый Национальный чемпионат по компетенции „Укладка напольных покрытий“. Очень долго мы к этому шли и много трудились. Надеюсь, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения», — рассказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.
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