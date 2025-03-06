Финал чемпионата «Профессионалы» начался в колледже «Энергия» в Подмосковье

Финальная неделя регионального этапа чемпионата «Профессионалы» проходит в колледж «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Студенты проверят свои навыки по нескольким компетенциям.

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, соревнование проведут по нескольким компетенциям. Среди них «Социальная работа», «Росгвардеец», «Реклама», «Цифровая метрология», «Лазерные технологии» и «юниоры».

Открыл неделю министр просвещения России Сергей Кравцов, а с приветственным словом к участникам обратились заведующие структурных подразделений колледжа и эксперты.

«В этом году колледж открывает чемпионат уже третий раз и именно данное открытие стало незабываемым, ведь на этой неделе впервые Московская область принимает у себя региональный этап чемпионата по компетенции „Росгвардеец“. Курсанты военно-патриотического объединения „ОГСН Бригада-К“ под руководством своего наставника Дмитрия Юрьевича показали, как действуют настоящие профессионалы в опасной ситуации», — добавили в министерстве.