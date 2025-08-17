Финал чемпионата и кубка России по дрэг-рейсингу пройдет в Подмосковье

В Раменском округе Подмосковья на автодроме RDRC Racepark 23 и 24 августа состоятся финальные гонки чемпионата и кубка России по дрэг-рейсингу. Заключительный этап пройдет совместно с автомобильной выставкой Subaru Weekend 2025.

RDRC Racepark находится в поселке Быково. На его трассах встретятся лучшие спортсмены, чтобы сразиться за звание победителей в шести сериях соревнований.

Площадка будет открыта с 10:00 до 20:00. Помимо соревнований, гости познакомятся с различными моделями Subaru, а также узнают о последних разработках компании, новейших модификациях тюнинга и надежности автомобилей. Также зрителей ждет развлекательная программа и семейные активности. Болельщики смогут посетить экскурсии по автодрому, полетать на вертолете или проехаться на дрифт и дрэг-такси.

Также будет возможность попасть в технический парк, сфотографироваться с гоночными авто и взять автографы у участников соревнований. Для маленьких любителей автоспорта организуют детский городок, где будут работать аниматоры.

В министерстве спорта региона напомнили, что с начала года автодром RDRC Racepark провел четыре этапа чемпионата и кубка России по дрэг-рейсингу. Сезон стал самым массовым по числу гонщиков и зрителей за всю историю проведения.

Соревнования проходят по госпрограмме «Спорт России». Приобрести билеты можно на официальном сайте.