Финал чемпионата «Что? Где? Когда?» среди школьников прошел в Воскресенске

Шестой, финальный тур открытого чемпионата городского округа по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» состоялся в доме культуры «Химик». В игре участвовали 12 команд из образовательных учреждение муниципалитета.

Открыл игру с приветственным словом начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Михаил Бахтов. Пакет вопросов оказался интересным и очень неровным. Часть заданий поддалась почти всем участникам, но были и такие вопросы, на которые не удалось ответить никому.

По итогам шестого тура первое место разделили команды La’Cringe из гимназии № 1 и «Топинамбур» из белоозерского лицея № 23. Они набрали по 13 баллов. Тройку призеров замкнула с девятью баллами «Арабская парфюмерия» из средней школы «Траектория успеха»

В неофициальном командном зачете среди младших школьников (до девятого класса включительно) лучшей стала команда «Алюминиевые огурцы» из Воскресной школы Белоозерского.

По итогам всего турнира чемпионами стали ребята из La’Cringe, набравшие 72 балла. Второе место с 68 баллами у команды «Топинамбур», которая уже шестой год подряд попадает в призеры чемпионата. Третье место с результатом 41 балл завоевала самая юная команда «Алюминиевые огурцы». Все команды получили от директора молодежного центра «Олимпиец» Андрея Баранова дипломы за участие, а победитель и призеры — медали и кубок.