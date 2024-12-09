Финал «Большой семейной спартакиады» прошел в Балашихе

В дошкольном отделении «Акварели» МБОУ «Школа № 11» завершился финал муниципальных спортивных соревнований «Большая семейная спартакиада». Спортивный праздник собрал семейные команды из образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, и был организован с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

В этом году в спартакиаде приняли участие 30 образовательных учреждений, из которых в финал вышли шесть команд: детский сад № 2, школа № 2, школа № 3, школа № 15, школа № 30 и гимназия № 9. По итогам соревнований победителем стала семья Тарасовых из школы № 30, набравшая наибольшее количество баллов.

Соревнования состояли из различных спортивных дисциплин, которые подчеркивали важность физической активности и здорового образа жизни для детей старшего дошкольного возраста. Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют укреплению семейных связей и создают положительный опыт совместного времяпрепровождения.

Финал «Большой семейной спартакиады» стал ярким событием в спортивной жизни города, и ожидается, что в следующем году участие в соревнованиях станет еще более массовым.

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