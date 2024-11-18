Финал «Битвы роботов» пройдет в Мытищах 23 ноября

Решающие поединки международного чемпионата «Битва роботов» состоятся 23 ноября в ледовом дворце «Арена Мытищи». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На ринг выйдут 16 команд с тяжелыми роботами до 110 килограммов и 16 юношеских команд с мини-роботами до 1,5 килограмма. Среди участником будут разработчики из России, Белоруссии, Индии, Ирана и Китая.

В финальный тур вышли пять команд из Московской области. Это «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из Павловской Слободы (Истра), «ProBOT» из Малаховки (Люберцы), SOLARBOT (Балашиха) и Istok.Robotics (Фрязино).

Поединки можно будет увидеть на прямой трансляции, которая начнется 23 ноября в 9:30.