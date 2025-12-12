Фильмы о защитниках городов Подмосковья в годы войны показали в школах региона

Более 265 тысяч учащихся и 10 тысяч родителей приняли участие в проекте «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы» в Подмосковье. Они посмотрели фильмы о героях, которые защищали города Подмосковья.

Как рассказали в региональном Минобразования, цикл «Путь Победы» дает возможность ребятам узнать о героических историях защитников городов-героев и воинской славы.

Показанные фильмы рассказали ребятам о мужестве и самоотверженности тех, кто боролся за свободу родины.

Проект помогает учащимся усвоить важные уроки духовной силы, морали и ценностей, приобрести качества, которые стали основой победы над врагом в годы войны.