Фильм про Павловский Посад покажут в эфире Первого национального телеканала

Снятый в Павловском Посаде фильм поучаствует во всероссийском конкурсе «Диво России». Кинокартину покажут в эфире федерального телеканала.

Фильм «Тайна старинных часов» создали на телеканале «Радуга». В эфире его покажут 16 и 17 ноября.

Сам конкурс состоится в Нижнем Новгороде 20 ноября. Кинокартина познакомит зрителей с Павловским Посадом.

Отметим, что Первый национальный канал — это круглосуточный телеканал информационной и социальной направленности. Руководство отмечает, что его миссия — формировать многонациональное инфополе в России, сохранять и приумножать духовный и культурный потенциал народа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».