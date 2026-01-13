Фильм «Полонез Огинского» обсудили на патриотическом кинолектории в Химках

Школьники вместе с ветеранами боевых действий и общественными деятелями обсудили, как музыка и искусство могут стать оружием против жестокости войны.

«Советские фильмы о войне обладают удивительной способностью передавать дух эпохи честно и пронзительно. Очень важно сегодня сохранять эту историческую память и передавать ее вам, молодым. Именно такие картины учат главному — сопереживанию, мужеству и любви к Родине», — поделился лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Спикерами встречи выступили ветеран боевых действий в Афганистане Антон Фирсов, кавалер Ордена Почета Юрий Карпунов и член партии «Единая Россия» Мария Пожарова. Они рассказали школьникам о создании картины, основанной на реальных событиях, где органист рискует жизнью, чтобы спасти мальчика-сироту, а музыка становится их общим языком и спасением.

«Сегодня, когда в некоторых странах пытаются переписать историю Второй мировой войны, когда наши воины в ходе СВО вновь сражаются за наши ценности, особенно важно сохранять историческую правду и не позволять ее искажать. Такие фильмы — это наша мощная прививка от беспамятства», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Депутат Инна Монастырская отметила, что подобные кинопоказы, встречи с ветеранами и открытые уроки являются частью системной работы по формированию сплоченного и исторически осознанного общества в Химках.