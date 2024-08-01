Фильм об истории авиации показали воспитанникам спортшколы в Химках

Кинопоказ к годовщине первого полета легендарного самолета Ту-134 прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Его участниками стали воспитанники спортшколы олимпийского резерва по фехтованию.

Гостями встречи с юными спортсменами стали заслуженный летчик-испытатель России Аркадий Газарян и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк. Они вместе с ребятам посмотрели фильм об истории отечественной авиации и достижениях российских авиаконструкторов. После сотрудница института космических исследований и инженер-баллистик Ольга Черненко рассказала об особенностях и значении самолета Ту-134.

«Выбор места проведения мероприятия неслучаен. Химки — город с богатой историей, неразрывно связанный с развитием отечественного авиастроения. Именно здесь, на Химкинском машиностроительном заводе, в разные годы выпускались детали для многих легендарных самолетов, в том числе и для Ту-134», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Ранее в рамках этой инициативы в лагере школы № 29 показали фильм Сергея Эйзенштейна «Невская битва». Муниципальный депутат Наталья Каныгина рассказала ребятам о подвиге русских воинов под предводительством князя Александра Невского.

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