Фильм об информационной войне показали на молодежном форуме в Подмосковье

Документальный фильм журналиста Андрея Медведева об информационной войне показали на молодежном форуме «Мы — Россия» в Подмосковье. Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

По словам министра Екатерины Швелидзе, в процессе подготовки к форуму особое внимание уделялось не только разным направлениям, но и разным форматам. Она отметила, что фильм Андрея Медведева «Мятежвойна» — непростой материал, который затрагивает серьезные темы геополитики и информационного воздействия на людей.

«Технологические способы воздействия на психику людей стремительно развиваются, противодействовать им все сложнее. Благодаря подобным фильмам, молодые ребята, которые наиболее подвержены этим атакам, могут оставаться начеку», — отметила Швелидзе.

Документальный фильм «Мятежвойна» основан на рассекреченных документах украинских центров информационно-психологических операций.

Форум продлится еще два дня. Участников из Подмосковья, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Белоруссии ждут мастер-классы, лекции, и дискуссии.

Всего в форуме примут участие порядка 1,5 тысячи ребят.