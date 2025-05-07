Фильм о Великой Отечественной войне показали в Чеховском техникуме

В Чеховском техникуме состоялся кинопоказ восстановленной версии фильма, посвященного 80-летию Великой Победы. Над картиной работали Виктор Меньшутин и Михаил Дранников по идее Юрия Кукушкина.

Кинопоказ посетили родственники ветеранов, преподаватели техникума, а также создатели фильма. Инициатор проекта Юрий Кукушкин и преподаватель Лилия Нечаева рассказали собравшимся, как проходил процесс съемок. Во время беседы упомянули трудности и радости, связанные с созданием картины.

Студентки техникума вручили почетным гостям поздравительные открытки, которые сделали своими рукам. Этот жест внимания стал проявлением благодарности и уважения молодого поколения ветеранам и их семьям.

Мероприятие провели не только для демонстрации киноленты, но и для общения представителей разных поколений. Также гости встречи почтили память героев Великой Отечественной войны.