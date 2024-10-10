Фильм о первой переписи населения в России покажут на кинофестивале в Серпухове
Показ фильма «Анкета Российской империи» режиссера Андрея Розова проведут в Серпуховском историко-художественном музее 11 октября. Зрители узнают о событиях первой переписи населения в стране.
Показ фильма проведут в рамках Международного фестиваля правильного кино. Он направлен на знакомство зрителей с историей России через документальные фильмы.
«В фестивале участвуют фильмы, созданные на основе идей гуманизма, повествующие о традиционных ценностях и помогающие сохранить преемственность поколений», — пояснили в Минкультуры Подмосковья.
Фильм «Анкета Российской империи» расскажет о первой всеобщей переписи населения России, которую провели 28 января 1897 года. Благодаря этому появился первый социологический портрет империи.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».