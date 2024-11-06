Фильм о Павловском Посаде прошел в финал всероссийского конкурса

Заключительный этап всероссийского фестиваля «Диво России» состоится 19–20 ноября в Нижнем Новгороде. В финале будет участвовать и проект Павловского Посада.

Творческие объединения муниципалитета представят на конкурсе сказку «Тайна старинных часов». Фильм рассказывает об истории, знаменитых местах и легендах Павловского Посада.

Вдохновителем проекта и создателем сказки является главный редактор телеканала «Радуга» Анна Суница. В реализации проекта приняли участие театральный коллектив «СказкаГрад», школьный театр «Веретено» и другие творческие люди, которых объединяет любовь к истории и культуре родного города. Роль разбойника исполнил актер театра Сергей Шимин.

Отдать свой голос в поддержку фильма «Тайна старинных часов» все желающие могут на портале конкурса «Диво России».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».