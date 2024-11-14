Фильм о фотографе Андрееве показали на фестивале искусства в Серпухове

На фестивале фотографического и изобразительного искусств «Объективная перспектива» представили документальный фильм «Гений места» о выдающемся фотографе из Серпухова Николае Андрееве. Киноленту посмотрели студенты художественно-графического отделения Губернского колледжа.

Мероприятие прошло в Музейно-выставочном центре. Организаторы фестиваля директор Муниципального автономного учреждения «Серпуховское информационное агентство», режиссер фильма «Гений места» Мария Панкратьева и директор Детской художественной школы имени Александра Бузовкина Елена Котова обратились к ребятам с приветственным словом.

«Очень приятно, что сегодня в зале присутствуют студенты художественно-графического отделения. Для них имя Николая Андреева имеет особое значение. Это фотограф с мировым именем, который жил и творил в нашем городе. Уверена, что каждый почерпнул для себя что-то интересное и полезное», — отметила Мария Панкратьева.

Внучке Николая Андреева Наталье Дурыниной от лица серпуховского информагентства и детской художественной школы вручили благодарственное письмо за помощь в проведении фестиваля изобразительного и фотографического искусств «Объективная перспектива».

После фильма собравшиеся задали внучке фотографа вопросы. Кинолента не раз побеждала в международных конкурсах, завоевала Гран-при международного фестиваля «Диво Евразии», который прошел в этом году в Иране. Над картиной также работали операторы Михаил Панкратьев и Игорь Лагуцкий.

В фильме собрали интервью родственников фотохудожника, российских фотографов, а также представителей Третьяковской галереи и Серпуховского историко-художественного музея. Фестиваль искусства продлится до 1 декабря.

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