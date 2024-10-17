Фильм о блокаде Ленинграда покажут на международном фестивале в Дмитрове

Показ фильма «Блокада. Всегда со мной» состоится в Дмитрове в рамках III Международного фестиваля правильного кино. В документальной киноленте расскажут о тяжелых годах Великой Отечественной войны.

Премьера пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 20 октября. В съемках фильма поучаствовали люди, пережившие тяжелое блокадное детство. Это Илья Резник, Георгий Штиль, Лариса Лужина, Кира Крейлис-Петрова, Иван Краско, Рудольф Фурманов и Артур Чилингаров.

Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист Василий Лановой расскажет в фильме о роли и подвиге жителей военного Ленинграда. Зрители также увидят редкие архивные кадры.

В фильме нет авторского комментария и закадрового текста, поэтому зрители услышат истории из первых уст. Посетить премьеру можно бесплатно.

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