Филипп Киркоров представил шоу в Одинцовском концертном зале

В Одинцовском округе, в рабочем поселке Новоивановское, на улице Западная, дом 145, легендарный Филипп Киркоров устроил грандиозное шоу. Тысячи поклонников собрались в концертном зале «Live Арена», чтобы насладиться выступлением артиста, известного своими масштабными постановками.

Концерт начался с мощного визуального и музыкального перфоманса, который задал тон всему вечеру. Под оглушительные аплодисменты зала Филипп Киркоров исполнил эффектное попурри из своих главных суперхитов разных лет. В этой динамичной нарезке прозвучали легендарные композиции «Атлантида», «Снег», «Цвет настроения синий» и многие другие. Многотысячный зал пел хором с первых же тактов.

Основная часть программы была посвящена новому альбому «UNO». Артист исполнил с десяток песен с этой пластинки. Шоу сопровождалось сложнейшей сценографией, десятками смен костюмов и завораживающими хореографическими номерами балета.