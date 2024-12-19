Филиалы БТИ Подмосковья провели около 380 встреч по вопросам амнистий с января

Филиалы БТИ Московской области регулярно организуют встречи с владельцами недвижимости, выезжая в садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Эти мероприятия помогают ускорить процесс регистрации объектов недвижимости, таких как дома и гаражи.

Во время встреч специалисты предоставляют актуальную информацию и консультации, а также позволяют собственникам сразу заключать договоры на услуги учреждения. В 2024 году сотрудники филиалов ГБУ «БТИ Московской области» провели 377 выездных встреч в рамках программ дачной и гаражной амнистий.

Наибольшее количество выездов в этом году провели Орехово-Зуевский, Мытищинский, Одинцовский и Южный филиалы.

Дачная и гаражная амнистии позволяют в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на различные объекты недвижимости, что защищает имущественные права граждан.