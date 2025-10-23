Филиал Всероссийского общества слепых в Химках отметил 100-летие

Праздник прошел в теплой и уютной обстановке. Участники читали стихи, обменивались поздравлениями словами и наслаждались чаем. Поздравить участников пришла муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Эта организация помогает людям жить полноценной и яркой жизнью, реализовывать свои таланты. Мы в Химках, при поддержке партии Единая Россия», уделяем большое внимание созданию доступной среды, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно и уверенно. Ваша сила духа — пример для всех нас», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Самых активных членов общества наградили памятными медалями за их стойкость и вклад в развитие города. Но главное на этой встрече было не в официальных речах, а в живом общении. Участники подчеркнули, что мероприятие получилось камерным и душевным. В конце вечера активистам вручили подарки.

«Сила духа и активная жизненная позиция членов химкинского общества слепых вызывают огромное уважение. Они не только участвуют в культурной и общественной жизни города, но и с первых дней включились в помощь нашим ребятам на передовой, помогая в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих СВО. Это настоящий пример мужества и патриотизма, который вдохновляет всех нас. Они доказывают, что для добрых дел и служения Родине нет никаких преград», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Всероссийское общество слепых было основано в 1925 году. Его основная цель — защита прав и интересов людей с нарушениями зрения, их социальная реабилитация и интеграция в общество. За сто лет организация стала настоящим домом и опорой для миллионов людей по всей стране.