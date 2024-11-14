Завод удобрений из Воскресенска принял участие в акции по сбору макулатуры

Всероссийская акция «БумБатл», проходившая в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске, объединила всех, кто стремится сократить потребление бумаги и поддержать национальный проект «Экология». Активное участие в ней приняли сотрудники филиала «Уралхим», регулярно ведущего просветительскую и природоохранную деятельность. В 2024 году сотрудники не только провели традиционные экологические мероприятия, но и открытые уроки химии и экологии для школьников Воскресенска, что помогло укрепить их экологические знания.

Акция «БумБатл», организованная в рамках всероссийского экологического движения «Экосистема», дает возможность проявить заботу о природе каждому.

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