Филиал Центра Рошаля для всей семьи открылся в селе Ромашково

В селе Ромашково Одинцовского округа открылся филиал Детского клинического центра имени Рошаля. Здесь принимают не только детей, но и взрослых.

«В новом КДЦ Ромашково уже ведут прием педиатры, терапевты, врачи УЗИ-диагностики и ЛОР. К октябрю планируем расширить перечень оказываемой медпомощи почти до 40 профилей. Важно, что в одном месте получить консультации специалистов и пройти качественную диагностику сможет фактически вся семья — и взрослые, и дети», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, ежедневно здесь смогут принимать до 600 пациентов. Главный врач Центра Татьяна Шаповаленко отметила, что здесь будут работать ведущие специалисты — профессора, доктора медицинских наук и врачи высшей категории. Помимо этого, в медучреждении организуют центр компетенций для лечения сложных заболеваний.