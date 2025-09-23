Филиал технологического университета во Фрязине отметил 63-летие

В филиале Российского технологического университета МИРЭА во Фрязине прошло торжественное мероприятие, посвященное 63-летию со дня основания вуза. На празднике наградили студентов, обучающихся по целевым программам.

На мероприятии собрались почетные гости: генеральный конструктор акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени Шокина» Александр Борисов, директор по персоналу компании Наталья Радова, а также ректор Российского технологического университета МИРЭА Станислав Кудж.

Представители АО «НПО „Исток“ имени Шокина» вручили особо отличившимся студентам именные стипендии. Учебное заведение создали в формате «Завод-ВТУЗ» при Московском энергетическом институте на базе предприятия. И все 63 года вуз готовит высококвалифицированные кадры для наукоемких отраслей промышленности.