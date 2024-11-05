Филиал оздоровительного спа-клуба открыли в Одинцове

Глава муниципалитета отметил важность развития разных направлений медицины, в том числе эстетической. Он подчеркнул, что «Ревиталь» уже зарекомендовал себя как надежный поставщик качественных услуг, что подтверждается большим количеством довольных клиентов по всей России.

Михаил Берштейн рассказал о широком спектре услуг, которые предлагает новый спа-центр: программы для восстановления сил и здоровья, детоксикации организма, коррекции веса и фигуры. Все процедуры проводятся под наблюдением специалистов.

Берштейн также отметил, что «Ревиталь» использует авторскую методику, основанную на принципе гармоничного функционирования организма. Здесь доступны услуги диетолога, косметолога, а также различные спа-процедуры, включая массажи, обертывания, душ Виши и душ Шарко.

Стоит отметить, что открытие клуба в Одинцово создаст 20 новых рабочих мест и будет приносить в бюджет округа около 10 миллионов рублей в год.

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