Филиал РАНХиГС в Красногорске стал участником всероссийской молодежной программы

Красногорский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы принял участие во всероссийской программе развития молодежного предпринимательства. Проект стал интересным и плодотворным для студентов учебного заведения.

Глава областного филиала, профессор Арташес Арсенян встретился с руководителем проекта «Я в деле» по Московской области всероссийской программы Алексеем Блюдиным. Они обсудили результаты совместной работы и планы на ближайшее время.

Учебное заведение впервые познакомилось с проектом в 2023 году. Опытные наставники обучали студентов основам бизнеса, используя инновационные тренинги и игры. Команда красногорского филиала получила бронзовую награду регионального этапа «Битвы проектов».

В 2024 году организаторы проекта «Я в деле» уже выбрали наставников из числа учащихся. Они будут помогать проводить бизнес-тренинги и деловые игры. Особо успешные выпускники филиала поделятся советами с начинающими предпринимателями и оценят их проекты, а также помогут пройти стажировку в крупных компаниях.

«Уверена наше дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным и интересным», — заявила заведующая кафедрой менеджмента Ирина Выпряжкина.

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