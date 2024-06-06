Филиал РАНХиГС в Красногорске принял делегацию коллег из Китая

Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске принял делегацию из Хубэйского университета искусств и наук. Впереди — подписание соглашения о сотрудничестве между двумя престижными вузами России и Китая.

В рамках деловой программы обсудили точки взаимодействия и познакомили китайских коллег с президентской академией. Соглашение о сотрудничестве откроет для вузов большие возможности. Планируются обмен студентами и преподавателями, участие в совместных культурных и образовательных мероприятиях.

«Сегодня разрабатываются предложения по нашему взаимодействию. Документы направлены в Китайскую Народную Республику, их согласовывают. Надеюсь, ко дню города мы будем подписывать эти договоры и соглашения», — сказала начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска Галина Ковалева.

Красногорск уже давно и плодотворно сотрудничает с Китаем в сферах экономики и культуры. Объявленные президентом перекрестные Годы культуры открывают новые горизонты взаимодействия. Уже в этом году планируется заключить соглашения с городами-побратимами.

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