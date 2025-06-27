Филиал РАНХиГС и Центр «Успех» в Красногорске подписали соглашение о сотрудничестве

Московский областной филиал Президентской академии (РАНХиГС) в Красногорске и Центр реализации социально-культурных и молодежных проектов «Успех» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства планируется расширить программу «Активное долголетие», в которой уже участвуют более трех тысяч жителей округа.

Программа направлена на поддержку людей «серебряного возраста», помогая им адаптироваться к современным условиям жизни. Генеральный директор Центра «Успех», депутат фракции «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов отметил, что сотрудничество с Президентской академией, начавшееся в прошлом году, будет продолжено и усилено.

Директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян подчеркнул социальную значимость совместных проектов, которые принесут пользу не только участникам программы, но и студентам академии, вовлеченным в волонтерскую деятельность.

Кроме того, в рамках национального проекта «Кадры» жители региона могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. За подробной информацией можно обращаться в центр дополнительного образования РАНХиГС.