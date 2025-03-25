Филиал № 3 Балашихинской больницы возглавил Алексей Пронин

Встреча с медицинским персоналом состоялась в филиале № 3 городской поликлиники № 220, на которой главный врач Наталья Алимова представила нового руководителя — Алексея Пронина. Он зарекомендовал себя как опытный хирург-травматолог, чьи знания и профессионализм помогут не только сохранить высокие стандарты медицинской помощи, но и внедрить новые подходы в лечении пациентов.

Алексей Пронин имеет два высших образования: медицинское по специальности «Травматология и ортопедия» и управленческое по направлению «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время в филиале № 3 ведется капитальный ремонт, включающий обновление приемного отделения, кабинета компьютерной томографии и рентген-кабинета в помещении травмпункта. Планируется установка современного диагностического оборудования. Коечный фонд филиала составляет 346 мест, а штат насчитывает 43 врача.

В ходе визита Наталья Алимова посетила отделения филиала, пообщалась с медицинским персоналом и обсудила текущие вопросы работы больницы. Она выразила уверенность, что с приходом Алексея Пронина филиал № 3 станет еще более успешным и эффективным, а совместная работа будет направлена на улучшение качества услуг и создание комфортной атмосферы для пациентов и сотрудников.