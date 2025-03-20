Филиал № 2 Балашихинской больницы открыли после капитального ремонта

Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова посетила филиал № 2, в котором завершили ремонт в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Работы начались 15 июля 2024 года, а 17 марта 2025 года учреждение возобновило свою работу в штатном режиме.

В больнице обновили отделения реанимации и анестезиологии, операционный блок и пищеблок. Пациентов из отделения гинекологии, травматологии и ортопедии, а также из двух хирургических отделений и отделения анестезиологии-реанимации временно перенаправили в филиал № 3.

«Сейчас все в порядке. Больница работает в обычном режиме, поступают пациенты, проводятся до 10 операций в день. Все процессы восстановлены», — отметила Наталья Алимова.

В перспективе отделение детской хирургии дооснастят оборудованием для проведения малоинвазивных вмешательств. Там также планируют открыть 30 мест для специализированного детского ЛОР-отделения.

Общий коечный фонд филиала составляет 361 койку, а во время ремонта его сократили до 206.

Отметим, что филиал № 2 Балашихинской больницы работает с 1965 года. Учреждение включает отделение хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, гинекологии. Там также оказывают педиатрическую, соматическую и паллиативную медицинскую помощь.