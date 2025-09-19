Филиал «Мострансавто» в Коломне стал лидером по числу женщин-водителей

Городской округ Коломна подтверждает лидерство в Подмосковье по числу женщин-водителей. В филиале АО «Мострансавто» работают 32 женщины, которые обеспечивают комфортные перевозки и демонстрируют высокий профессионализм на городских маршрутах.

Сотрудники компании отмечают, что женщины-водители привносят в работу особую внимательность и аккуратность, а общение с пассажирами приносит им дополнительную радость и мотивирует создавать комфортную обстановку в салоне.

Набор водителей в «Мострансавто» продолжается. Компания предлагает сотрудникам ряд льгот: увеличенный до 42 дней отпуск, путевки для детей, доходы, превышающие 100 тысяч рублей в месяц, а также единовременную выплату 50 тысяч рублей для новых сотрудников.

Для иногородних предусмотрено бесплатное общежитие или частичная компенсация аренды жилья. Кроме того, соискателям с правами категорий B или C доступна бесплатная переподготовка на категорию D с гарантией трудоустройства.

Коломенский филиал ежедневно обслуживает 60 маршрутов и эксплуатирует 131 автобус, из которых 48 — большого класса. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев подчеркнул, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева парк регулярно обновляется. Только в 2025 году филиал получил 10 новых автобусов, а за последние два года в парк поступило более 50 машин.