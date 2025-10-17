Филиал МГТУ имени Баумана в Дмитрове отметил 65-летие

Временно исполняющий полномочия глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил филиал МГТУ имени Баумана в поселке Орево. Высшему учебному заведению исполнилось 65 лет. В честь годовщины лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма за добросовестный труд и профессионализм.

Награды вручили заместителю директора по административно-хозяйственной работе Светлане Поспеховой-Анисимовой, главному инженеру Владимиру Кошелеву, начальнику отдела кадров Юлии Чуркиной, начальнику общего отдела Марии Вальковской, заведующему лабораторией «Специальная робототехника и мехатроника» Владимиру Илларионову, плотнику Эльдару Майорову и водителю Александру Гусеву.

Михаил Шувалов отметил, что сотрудники вносят весомый вклад в развитие отечественной науки и образования.

«Нам было очень приятно, что Михаил Николаевич лично поздравил наш коллектив с юбилеем и вручил благодарственные письма. Значит наш труд отмечен на высоком уровне!» — сказали сотрудники после награждения.

Заместитель директора Михаил Тимофеев представил врип главы последние достижения вуза и рассказал о новейших разработках. Михаил Шувалов также осмотрел аудитории, где студенты изучают устройство пусковых ракетных установок и космических аппаратов.

Дмитровский филиал «Бауманки» включает восемь учебно-научных лабораторий. За годы здесь подготовили тысячи конструкторов, известных ученых и организаторов производства, признанных инженеров. На базе МГТУ имени Баумана в Дмитрове основали научные школы, а также подготовили кадры для других учебных заведений страны. Среди сотрудников филиала есть лауреаты премии правительства Российской Федерации.

«Особое впечатление оставил демонстрационный зал ракетно-космической техники. Здесь в прямом смысле можно прикоснуться к миру космоса. Но главное богатство филиала — это его люди. Убежден — будущее российской науки в надежных руках!» — поделился впечатлениями Михаил Шувалов.