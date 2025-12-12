Филиал МГИМО в Одинцове отметит 10-летие 24 декабря

Филиал МГИМО в Одинцове отметит 10-летие со дня основания 24 декабря. За этот период в нем создали современную и многопрофильную образовательную среду с востребованными программами обучения.

За 10 лет филиал утвердился как современный цифровой кампус. Там работают программы международного бизнеса, логистики, управления, права, лингвистики и многое другие.

Для студентов работают гостиница и общежитие и девять спортивных залов. В штате колледжа — более 350 специалистов.

В состав учреждения входят лицей, колледж, а также программы дополнительного и профессионального образования. Кроме того, МГИМО-Одинцово входит в топ-10 вузов страны в разрезе направлений подготовки и занимает третье место среди филиалов по качеству приема абитуриентов.