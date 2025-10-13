Филиал Красногорского колледжа в Звенигороде отремонтируют в 2026 году

Корпус филиала Красногорского колледжа в Звенигороде капитально отремонтируют до конца 2026 года. Там обновят коммуникации, внутреннюю отделку, сантехнику, мебель и оборудование.

Подрядчик уже приступил к ремонту здания на Нахабинском шоссе, рассказали в областном Минстрое. Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО „Трансстрой“ ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле, устройство перегородок. На объекте работают больше 10 человек», — рассказали в ведомстве.

Площадь здания превышает шесть тысяч квадратных метров. В нем проведут внутреннюю отделку, устройство входных групп, замену коммуникаций и сантехники. Специалисты также обновят фасад, кровлю, мебель и оборудование.