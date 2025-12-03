Филиал Красногорского колледжа в Звенигороде отремонтируют в 2026 году

На Нахабинском шоссе в Звенигороде проводят капитальный ремонт филиала Красногорского колледжа. Демонтажные работы подходят к концу.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что подрядчик уже приступил к возведению новых конструкций и отделке помещений в здании площадью свыше шести тысяч квадратных метров.

Специалисты обновят входные группы, кровлю и фасад, заменят инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. В здании установят современные мебель и технику.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить их планируют до конца будущего года.