Филиал Красногорского колледжа отремонтируют в Звенигороде в 2026 году

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе планируют обновить филиал Красногорского колледжа, образовательное учреждение находится в Звенигороде. Завершить работы должны в 2026 году.

Реконструкция пройдет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование поступит из средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Площадь здания колледжа, который планируют отремонтировать, превышает шесть тысяч квадратных метров. Подрядчику после заключения контракта предстоит подготовить проект, провести строительно-ремонтные работы, а также установить новое оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.