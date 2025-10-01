Филиал коррекционного учреждения для детей открыли в поселке Новом в Красногорске

В здании бывшего детского сада в селе Новом городского округа Красногорск открыли подразделение Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Образовательный центр „Созвездие“». Здесь работают логопед, педагог-психолог и дефектолог.

Для юных посетителей в филиале «Созвездия» обустроили игровую комнату. Помещения подразделения отремонтировали и переоборудовали. На входе соорудили пандус и разместили табличку со шрифтом Брайля.

Учреждение могут посещать дети в возрасте от трех до 18 лет.

«В наш центр ведется активная запись. Мы приняли порядка 60 детей, но идет динамика роста. К нам можно записаться по телефону, указанному на сайте „Созвездия“. Нужно обозначить, что вы хотите попасть к специалисту в поселке Новом, и регистратура передаст ваши сведения нам», — отметила заместитель начальника управления по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог образовательного центра «Созвездие» Светлана Дербинова.

Подразделение в поселке Новом работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Подробности можно узнать по телефонам: +7 495 564-63-41, +7 (495) 563-05-73.