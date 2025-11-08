Филиал «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» в Коломне отметил 70-летие

Сегодня в штате филиала «Юго-Восток» трудятся почти 1700 квалифицированных работников. На празднике самые заслуженные сотрудники предприятия получили Благодарственные письма и Почетные грамоты. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев поздравил коллектив предприятия и поблагодарил за высококлассную работу.

«70 лет назад, в 1955 году, первые дома в нашем городе получили доступ к природному газу. Коломна на тот момент была единственным городом в Московской области, где началась газификация. К концу 1955-го в городе проложили первые уличные газовые сети и установили в домах 370 газовых плит. Именно здесь началась история юго-восточного филиала Мособлгаза и продолжается вот уже 70 лет», — отметил глава муниципалитета.

Творческие коллективы Коломны подарили юбилярам праздничное настроение, исполнив на сцене лучшие вокальные композиции и танцевальные номера.

Стоит добавить, что в 2021 году для газовой службы начался новый этап — президент России Владимир Путин объявил о программе «Социальная газификация». Благодаря этому проекту сегодня газ провели уже почти в 2900 частных домов в 100 населенных пунктах городского округа Коломна. Впереди — догазификация новых сел и деревень. В этом году синее топливо придет к жителям Новопокровского, Молодинок, Щепотьево и еще четырех населенных пунктов.