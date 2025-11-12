Филиал «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» отметил 70-летие в Коломне

70 лет назад Коломна вошла в историю Подмосковья как первый город, где в домах появился природный газ. Еще до начала газификации, 1 ноября 1955 года, была учреждена Коломенская контора газового хозяйства. Поначалу в ней работало чуть больше 20 человек — именно этот небольшой коллектив заложил основы масштабного газового хозяйства юго‑востока Московской области. Со временем коломенский «Горгаз» развился в крупную организацию, которую сегодня мы знаем как филиал «Мособлгаза» «Юго‑Восток».

В настоящее время филиал обслуживает обширную территорию: от Луховиц и Озер до Люберец. Голубое топливо провели в дома не только Коломны, но и Воскресенска, Егорьевска, Люберец, Раменского, Бронниц, Жуковского, Котельников и Лыткарина. Организация насчитывает тысячи сотрудников, и коллектив предприятия продолжает расти.

Глава Коломны Александр Гречищев подчеркнул значимость проекта «Социальная газификация», который реализует юго-восточный филиал.