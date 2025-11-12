Филиал «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» отметил 70-летие в Коломне
Торжественное мероприятие в честь юбилея состоялось в конькобежном центре «Коломна». Коллектив предприятия поздравил глава городского округа Александр Гречищев.
70 лет назад Коломна вошла в историю Подмосковья как первый город, где в домах появился природный газ. Еще до начала газификации, 1 ноября 1955 года, была учреждена Коломенская контора газового хозяйства. Поначалу в ней работало чуть больше 20 человек — именно этот небольшой коллектив заложил основы масштабного газового хозяйства юго‑востока Московской области. Со временем коломенский «Горгаз» развился в крупную организацию, которую сегодня мы знаем как филиал «Мособлгаза» «Юго‑Восток».
В настоящее время филиал обслуживает обширную территорию: от Луховиц и Озер до Люберец. Голубое топливо провели в дома не только Коломны, но и Воскресенска, Егорьевска, Люберец, Раменского, Бронниц, Жуковского, Котельников и Лыткарина. Организация насчитывает тысячи сотрудников, и коллектив предприятия продолжает расти.
Глава Коломны Александр Гречищев подчеркнул значимость проекта «Социальная газификация», который реализует юго-восточный филиал.
«„Юго-Восток“ — это один из лучших филиалов „Мособлгаза“. Это было подтверждено еще в 2021-м году, когда в соответствии с указом нашего президента Владимира Путина была начата „Социальная газификация“. И вот прошло чуть более четырех лет, и свыше 3 тысяч домовладений в городском округе Коломна получили газ, в более 100 населенных пунктов пришло голубое топливо. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас, весь ваш многочисленный коллектив, за ту большую работу, которую вы проводите для того, чтобы жители Подмосковья чувствовали себя уверенно и комфортно», — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.
Особое место среди почетных гостей заняли ветераны отрасли — люди, которые посвятили многие годы жизни развитию газового хозяйства и передавали свои знания молодым специалистам. На праздничном мероприятии отметили заслуги работников компании: сотрудникам, долгие годы трудившимся на благо предприятия, вручили медали «Ветеран АО „Мособлгаз“», а специалисты, которые развивают газовую отрасль сегодня и добились на этом поприще особых успехов, были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.